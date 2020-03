Por falta de um grito se perde uma boiada: Obras da Escola da comunidade de Santa Paz são retomadas

Os provérbios são expressões da memória coletiva aceitas como verdades. Nascem de experiências longas e por isso mesmo traduzem conselhos, ensinamentos, alertas e conhecimento da vida. Neste texto vou chamar à reflexão sobre um que considero de importante valia para o município de Guamaré.

No sentido do viver em sociedade, do compartilhar responsabilidades, socializar preocupações e buscar soluções para problemas identificados desde a criação deste espaço, como por exemplo, a morosidade e a falta de ações por parte da secretaria de obras já publicado aqui neste espaço.

Foram gritos de alertas reivindicando por parte de alunos, pais de alunos, das famílias da comunidade, da população do município, e da imprensa local para que o poder público ouvisse as reivindicações do povo referente a falta de ações por parte da secretaria de obras, mas as vezes por falta de um grito se perde uma boiada.

Ontem, a obra da Escola Municipal Bibiano Xavier, localizada na comunidade de Santa Paz, foi retomada, registramos servidores trabalhando a todo vapor para que a escola seja entregue a comunidade escolar nos próximos dias.

