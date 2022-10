Por falta de um grito se perde uma boiada! Subsecretaria de Obras disponibiliza WhatsApp para a população de Baixa do Meio

Os provérbios são expressões da memória coletiva aceitas como verdades. Nascem de experiências longas e vividas seja na vida pessoal ou profissional, e por isso mesmo traduzem conselhos, ensinamentos, alertas e conhecimento da vida.

Logo após este canal de noticia local publicar um grito de reivindicação do povo que residem no distrito de Baixa do Meio, sobre os serviços básicos não prestados pela subsecretaria de obras. De logo veio à resposta com uma solução para melhor atender a população.

O secretário adjunto Ivanildo Almeida, mas conhecido na comunidade por irmão Nildo, anunciou que a subsecretaria conta a partir de hoje (27), com atendimento através WhatsApp: (84) 999250463. Sendo uma ferramenta para melhor atender à população.

O atendimento as solicitações feitas pelo o aplicativo ocorre das 07:00h às 17:00h de segunda a sexta-feira.

Segundo o secretário adjunto de obras, Ivanildo Almeida, “será através deste telefone que as solicitações podem ser enviadas e acompanhadas de anexos, como fotos e vídeos. O que vai facilitar no reconhecimento do problema, e localização precisa da área, para que a equipe da subsecretaria possa resolver em tempo o problema”. Comentou.

Irmão Nildo disse ainda que “o diferencial da novidade é que o telefone da subsecretaria de obras estará também disponível 24h aberto a registros, inclusive durante os finais de semana e feriados, com prioridade a assuntos emergenciais fora do horário comercial”. Finalizou