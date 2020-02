Por onde anda Hélio no seu primeiro Carnaval fora da prefeitura?

A pergunta do título da matéria tá na boca do cidadão de Guamaré que não foi às ruas nesse Carnaval. Para o coordenador do Mel da folia, como se diz no popular: “Está tudo como dantes no quartel d’Abrantes”. Ou seja: nada mudou.

Com pique de menino, Hélio brinca o carnaval de Guamaré desde a sexta-feira no meio do povo. Hélio é um folião-politico e não precisa de mandato pra tá presente ao lado do seu povo, que o reconhece como um politico nato e carismático.

E nessa maratona de Hélio-folião, nossas lentes registraram o ex-prefeito descontraído, leve, solto, feliz e muito bem requisitado pelos foliões para fotos, selfies e sendo abraçado pelo povo com cheirinho de mel.

