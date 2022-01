Por onde anda no recesso parlamentar o vereador Gustavo? Trabalhando pelo o povo!

O vereador Gustavo Santiago (SD), esteve reunido nesta quinta-feira (27), com representantes do Legislativo Macauense, com o propósito de discutir a problemática envolvendo a comunidade Nova Jerusalém (Irmãozinho), que fica localizada próxima ao distrito de Baixa do Meio.

É de conhecimento de todos a falta de serviços públicos ofertados a esta comunidade, que sofre com um dilema territorial.

Se por um lado a comunidade está encravada em território Macauense, por outro lado, toda a população adulta são eleitores de Guamaré, e por esta razão reclamam a prestação de serviços públicos deste município.

Segundo o vereador Gustavo, “é fato que, o governo do município de Macau desconhece esta comunidade, enquanto a gestão do município de Guamaré também não os atende, sob o argumento de que esta comunidade não faz parte de seu território”. Comentou.

Por esta razão, o vereador estive reunido com vereadores macauenses discutindo essas questões, onde em breve o representante do povo guamareense fará uma visita in loco, para que juntos com os vereadores de Macau possa encontrar uma soluções para por um fim a esse estado de abandono.