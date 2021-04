por unanimidade projetos do vereador Gustavo Santiago são aprovados em benefício da população

O povo não o reelegeu atoa na ultima eleição o vereador Gustavo Santiago (SD), para seu quarto mandato consecutivo. O parlamentar foi reconduzido por ser um vereador atuante, presente, comprometido com os interesses do povo de Guamaré.

O vereador tem na câmara municipal proposto leis para melhorar a vida de todos, fiscaliza o prefeito e trabalha pelo bem comum juntamente com seus pares. Mesmo fazendo parte da base oposicionista, Gustavo tem acompanhado se o governo tem cumprindo suas obrigações de maneira adequada e sem descumprir a lei.

Em menos de três meses desde o início dos trabalhos legislativos, o mandato do vereador do Solidariedade aprovou 3 projetos de Lei que beneficia diretamente a população do município.

PL N° 785/2020 – Autoriza o Executivo Municipal a conceder a subvenção social a entidades do Município – que especifica nos termos da lei de diretrizes orçamentárias (LDO) e artigo 26 da Lei de responsabilidade fiscal.

PL 784/2020 – Cria o Programa de estímulo ao escotismo nas escolas Municipal. Regulamentação de 90 dias pelo executivo. Aprovado na sessão de 13/04/2021.

PL 786/2020 – Autoriza o Executivo Municipal a criar o Programa Barco Escola e da outras providências.

Todos os Projetos de Lei foram aprovados por unanimidade, ou seja, até os vereadores da base do governo votaram a favor por entender que estes PLs são importantes para a população.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Diego de Lisete (MDB), irá encaminhar todos os projetos aprovados para sanção do prefeito Eudes Miranda.

