Portaria exonera todos os cargos comissionados da Prefeitura de Guamaré

O prefeito de Guamaré, Eudes Miranda (MDB), assinou portarias que exonera todos os ocupantes de cargos em comissão e funções gratificadas da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo do Município.

As portarias foram assinadas dia 08 de janeiro e entrou em vigor a partir desta segunda-feira (11), data de publicação no Diário Oficial do Município. A medida se dá para que os novos servidores nomeados possam assumir seus cargos e comecem às ações da nova gestão.

