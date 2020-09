Porto de Ama está de volta à cena cultural de Macau com incentivo da Cosern e Instituto Neoenergia

Completando 18 anos de história neste mês de setembro, o Porto de Ama Centro de Cultura está de volta com o seu protagonismo na terra das salinas, desta vez, através do projeto “Movimento Cultural do Porto de Ama”, que trará de volta atividades de formação e ocupação artística ao principal espaço cultural do município de Macau.

O projeto acontece graças ao patrocínio da Cosern e Instituto Neoenergia, através da Lei de Incentivo à Cultura Câmara Cascudo, mecanismo de fomento cultural do Governo do Estado do Rio Grande do Norte.

O “Movimento Cultural do Porto de Ama” traz como conceito a valorização de crianças, jovens e adultos, através da arte, bem como a criação de novas possibilidades de acesso aos bens culturais para a população mais carente, por meio de oficinas que serão oferecidas gratuitamente.

“Essa iniciativa tem como objetivo inserir crianças e jovens como protagonistas no cenário cultural do município, despertando novos talentos e gerando ocupação e renda para os professores e toda a equipe que compõe o projeto cultural, deixando um grande legado na formação pessoal de cada indivíduo”, destacou o padre João Batista Filho, Presidente do Centro Social Pio XI, mantenedora do Porto de Ama Centro de Cultura.

Os detalhes do retorno das atividades do Centro Cultural e deste projeto serão apresentados em uma LIVE, transmita nas redes sociais do Porto de Ama (@portodeama), no próximo dia 22/09 às 19h. Na ocasião serão abertas oficialmente as inscrições para preenchimento de vagas para oficinas presenciais do projeto: Teatro, Canto Coral, Flauta, Dança e Artesanato, que obedecerão todos protocolos de saúde em razão da pandemia da Covid-19 .

As inscrições serão realizadas de 23 de setembro a 02 de outubro de 2020, através do email: portodeama@gmail.com. As aulas estão previstas para iniciarem no dia 06 de outubro de 2020 e se estenderão até 30 de junho de 2021, cumprindo assim, o cronograma pedagógico estabelecido previamente.

O projeto beneficiará cerca de 150 crianças e adolescentes na faixa etária de 09 aos 17 anos regularmente matriculados, na Rede Pública de Ensino. As atividades serão desenvolvidas pelos monitores com propostas de oficinas sócio-educativas, desenvolvidas através de projetos que proporcionem a interdisciplinaridade dos conteúdos e a transversalidade dos temas propostos.

Mais informações:

Porto de Ama Centro de Cultura – (84) 3521-2111

