Porto do Mangue: PF apreendeu grande quantidade de cigarros contrabandeados

A Polícia Federal, com o apoio da Força-Tarefa de Segurança Pública de Mossoró e dos Grupos Táticos Operacionais da Polícia Militar de Mossoró e Assú, apreendeu grande quantidade de cigarros estrangeiros na manhã desta sexta-feira (25), em um atracadouro clandestino na cidade de Porto do Mangue/RN, na Micro Região do Vale do Açu. Não houve prisões.

Além do material contrabandeado, no local também foram apreendidas duas carretas, uma embarcação pesqueira e dois veículos automotores utilizados na atividade ilícita.

A estimativa inicial, uma vez que a totalização ainda não foi concluída, é de mais de 1,3 milhão de maços de cigarros recolhidos, se configurando uma das maiores apreensões ocorridas no Brasil em 2022.

A mercadoria e os veículos serão encaminhados à Receita Federal. As investigações visando identificar a prender os autores da prática criminosa ficarão a cargo da Delegacia da PF em Mossoró. G1