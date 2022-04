Porto do Mangue: Sael cria imbróglio após renunciar e nega que “pediu pra sair”

CONTRA FATOS NÃO HÁ ARGUMENTOS!

Depois que o prefeito afastado Sael Melo protocolou carta renuncia no legislativo da cidade, eis que ele próprio desconhece a autenticidade do documento carimbado pelo 7º ofício de notas, devidamente comprovado com selo digital e etiqueta da firma registrada no cartório que expediu declaração de renúncia em 8 de abril de 2022.

Comunicado oficialmente, o presidente do Poder Legislativo, Junior Bola, Izidro Junior tomou as medidas cabíveis dentro da lei que rege a carta magna do município e empossou Faustino no cargo em vacância.

Até aí tudo normal.

O que intriga é o fato de Sael afirmar que vai procurar a justiça alegando que não assinou a renúncia e coloca em cheque a credibilidade do cartório e consequentemente da casa legislativa que tem a carta renuncia em sua secretaria.

O certo é que não se fala em outra coisa na cidade e até na região. O povo procura entender o que se passa pela cabeça do ex-prefeito.

Enfim, Faustino é o legítimo prefeito e independente da narrativa de Sael, a cidade segue a partir de então sua normalidade administrativa.

É resto é página virada.

Em tempo – Em dezembro de 2018 aconteceu um episódio inusitado e até hoje o enigma permanece.

Na disputa pela presidência da câmara, Juscelino venceu Jailson Fernandes, que contava com apoio da maioria dos vereadores liberados pelo prefeito Sael, mas na contagem dos votos foi surpreendido com o placar desfavorável.

Ou seja, 5 perderam pra 4. Ninguém assumiu o erro ou traição?

Blog Toni Martins