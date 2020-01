Potencial de Guamaré no artesanato será apresentado para o mundo

A Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, vai levar o artesanato local para a 25ªFiart – Feira Internacional do Artesanato, que acontece a partir desta sexta-feira, 24, até ocorrerá a dia 02 de fevereiro, no Centro de convenções, em Natal.

Este ano, a Fiart colocará em evidência, além do artesanato e gastronomia, a cultura dos municípios. Para isso, 06 municípios do Estado, dentre eles Guamaré, participará do Dia das Cidades. Na quarta-feira, 29, o município vai mostrar para o Brasil e o mundo várias apresentações culturais.

Segundo a Secretária de Assistência Social, Juliana Câmara haverá cortejo, música, dança, cordel e oficina de artesanato. Além disso, Érico Rangel, artesão local, vai participar durante todo período da feira, representando a região Sertão Central Litoral Norte com seu rico artesanato em luminárias de pvc.

“O Governo municipal está sempre incentivando o artesanato, apoiando e promovendo ações que fortaleçam essa cadeia produtiva do município”, destacou a secretária Juliana Câmara, ressaltando que o segmento vive um bom momento, graças a sensibilidade e o apoio do prefeito Adriano Diógenes.

