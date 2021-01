Prefeitura de Guamaré garante o direito das crianças brincar com praça poliesportiva e espaço de convivência

O direito de brincar está previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na Declaração dos Direitos da Criança, no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Convenção sobre os Direitos da Criança e no Marco Legal da Primeira Infância (Lei 13.257).

O Espaço de Convivência do Conjunto Vila Maria tem esse propósito: garantir o direito de brincar às crianças, mas também, o acesso da nossa juventude ao lazer e ao esporte, promovendo mais cidadania e qualidade de vida.

Além da praça, ainda tem tem no local dois campos para futebol society, uma quadra de beach soccer, uma quadra de vôlei de praia e um equipamento para a prática de skate.

