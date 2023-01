“Praia do Minhoto é um lugar encantador” Disse o Vereador Diego de Lisete

No ultimo domingo (22), a praia do Minhoto em Guamaré recebeu um grande público de turísticas e visitantes. Entre eles, registramos a presença do vereador Diego de Lisete, que estava com sua família e alguns amigos.

Ele ficou encantado com a quantidade de pessoas com suas famílias visitando as praias do litoral. parabenizou a organização, limpeza do local, segurança, estrutura e a gastronomia.

Em sua página no instagram, ele publicou sua alegria por constatar que é possível fomentar o turismo no município, e aproveitou para agradecer ao prefeito Arthur Teixeira, por acreditar, investir e sonhar o mesmo sonho de todos.

Eis a publicação:

“Hoje estive na Praia do Minhoto e só tenho a parabenizar e agradecer aos amigos @jbgmr1 e @trajano288 pela iniciativa do projeto @tendasbarr_. Com o Projeto de vocês a Praia do Minhoto que por muito tempo foi deserta, hoje se torna um dos principais points de nosso município nos finais de semanas. Estrutura de tendas e mesas com servidos de bar, que ja começa a gerar uma estrutura turística, onde vários outros pequenos empresários do ramo do artesanato como @maria_santos1995s, da salada de frutas, da água doce para o banho, sem falar nos 12 empregos diretos que o @tendasbarr_ gera com sua estrutura. Isso é turismo! Parabenizo a @prefeituraguamare pelo apoio dos banheiros químicos e a própria barraca de apoio da Secretaria de Turismo. É esse turismo que defendo, com o apoio do Poder público e a iniciativa privada investindo. Com a estrada do Minhoto que está sendo asfaltada pelo Prefeito @arthurteixeiraprefeito o turismo de nosso município tende a estourar. “É esse turismo que Guamaré precisa e necessita”. Comentou.