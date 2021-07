Prata da Casa: Projeto do vereador Tiago de Berg forma e exporta craque de futebol

O que um campinho pode representar para uma cidade que respira esporte em varias modalidades? Quadras e campos de futebol têm o potencial para o encontro, para agregar pessoas e estimular a interação, o aprendizado e o fortalecimento das relações locais, principalmente quando existe um vereador desportista, fazendo a conexão entre o esporte e os desportistas.

Foi assim que o vereador Tiago de Berg acreditou e conseguiu anunciar na ultima semana com o coração cheio de alegria o resultado do trabalho. A viagem do craque Ismael Bezerra para Porto Alegre (RS). O garoto de 14 anos idade irá à busca de seu sonho de se tornar um jogador de futebol profissional.

Um clube de Portugal com núcleo no Brasil na capital Gaúcha se interessou pela habilidade do jogador formado pelo o projeto “Prata da Casa” em Guamaré, coordenado por Tiago.

Ao receber uma mensagem via WhatsApp, o vereador idealizador do projeto, reconheceu que não se deve parar com as criticas, mas continuar com os frutos para colher craques de futebol como o jovem Ismael que se apresentará ao @csmaritimo base.

“hoje está sendo o garoto Ismael, amanhã pode ser outro garoto que faz parte do projeto Prata da Casa. Nunca desista dos seus sonhos, mesmo que alguém esteja ali do seu lado falando que você não vai conseguir. Quero agradecer a Deus, a nossa equipe, que não mede esforços pra contribuir, agradecer as pessoas da secretária de esportes, Larissa Mayara, ao prefeito Eudes Miranda, pelo o apoio dado ao projeto. Ontem era sonho, hoje está sendo realidade. Ismael é o primeiro de muitos craques que irão ter a oportunidade de realizar seu sonho”. Disse Tiago de Berg.