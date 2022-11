Prazo de inscrições para o Concurso do Corpo de Bombeiros do RN terminam nesta quarta (30)

O Governo do Rio Grande do Norte realiza concurso público para aumentar o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar, com a oferta de 104 vagas. As inscrições iniciaram no dia 31 e seguem até às 23h59 desta quarta-feira, 30 de novembro.

Serão 102 vagas para o cargo de soldado e duas vagas para o quadro de Oficial da Saúde, sendo especificamente para médicos, das especialidades de psiquiatria e cardiologia. As provas objetivas e dissertativas serão realizadas no dia 8 de janeiro de 2023.

Os conteúdos para todas as provas do concurso estão disponíveis no site da Comperve e os candidatos aprovados poderão ser nomeados para qualquer organização do Corpo de Bombeiros do RN. A remuneração inicial para o cargo de soldado é de R$ 3.929,01 e para o quadro de oficial da saúde é de R$ 10.804,77.