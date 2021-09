Pré-candidato a Federal, Kelps trabalha para Gustavo ser prefeito de Guamaré

Fundador do partido Solidariedade no Rio Grande do Norte, o pré-candidato a deputado federal Kelps Lima foi até Guamaré neste domingo, 26, prestigiar e chancelar a candidatura de Gustavo Santiago (SD) para prefeito do município nas eleições de 7 de novembro.

“Gustavo é gente de bem e Guamaré terá muita sorte em ter uma pessoa com as qualificações dele no comando da Prefeitura. Eu vou trabalhar muito para a população de Guamaré acertar escolhendo Gustavo para Prefeito”, diz Kelps.

Gustavo é candidato a prefeito pelo Solidariedade. A eleição suplementar de Guamaré é no dia 7 de novembro.