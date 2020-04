Pré-candidato a prefeito de Janduís é morto a tiros quando chegava a sua fazenda

Neto de Nilton, que era pré-candidato a prefeito de Janduís (RN) foi morto a tidos na manhã de hoje (11), sábado na zona rural do município de Campo Grande (RN), na estrada que dá acesso a Fazenda Estrela no Oeste do Estado. A polícia foi acionada, mas ainda não tem maiores informações.

De acordo com informação do G1 passada pela 3ª Companhia da Polícia Militar, que atua na cidade, Netinho de Nilton, como era mais conhecido, estava em uma moto quando foi abordado por bandidos por volta das 9h30.

Ele foi obrigado a sair da moto, levado até um matagal próximo, e executado em seguida. Segundo a PM, vizinhos e parentes – que estavam na fazenda – ouviram quatro disparos e uma moto em fuga na sequência. Nada do empresário foi roubado.

