“Pré-candidatura de Dedezinho faz muita zoada, mas não passa de uma carroça vazia”. Disse Barreto

Edivan Martins, mas conhecido por Barreto, é o atual secretário de pesca do município no governo do prefeito Adriano Diógenes, e moderador do blog Guamaré na Tela. Formador de opinião, ele escreve em seu espaço a vida como ela é, sem vírgula e sem ponto final, tendo em vista as mudanças cotidianas na cidade e no cenário politico administrativo, que o leva a manter a população informada através de seu blog.

Barreto em seu texto foi direto, não pediu cara e nem voz emprestada, deixou claro que a pré-candidatura de Dedezinho tem muita farofa e pouca carne, e que não passa de uma carroça vazia. Em miúdos… Não pega nem no empurrão.

Pois bem…

O que estranha é que Barreto e Dedezinho fazem parte do mesmo grupo politico, um é secretário de pesca, e o outro é secretário adjunto de obras, e apesar das criticas não serem ofensivas, tem um cunho de desmerecimento, afinal, todos nós podemos nos se candidatar e aguardar aprovação do eleitoral, após isto, inicia uma campanha e somente as urnas revelarão os vencedores escolhidos pela maioria da população.

Eis a publicação:

AONDE HA MUITA FAROFA É SINAL DE POUCA CARNE

Dedezinho que sempre foi uma pessoa extrovertida sabe mais do que ninguém, que sua candidatura tem o estilo tambor. Faz muita zoada, embora no contexto geral é um recipiente vazio.

Na linguagem popular uma carroça vazia, tem mais barulho do que quando anda carregada. Esta semana alardearam muito uma reunião feita pelo o Empresário Paulo Cavalcante.

Falaram muito em participação popular. O estranho é que tenho procurado imagens deste evento e não encontro em lugar nenhum. Será que estas reuniões tem o caráter privado da maçonaria?

Será que os temas discutidos sejam todos sigilosos? Apenas os membros sabem o que aconteceu. Quem pergunta quer saber ou se cansaram de mostrar as mesmas caras, apenas de roupas mudadas no encontro que realizam?

Ai tem boi na linha!

