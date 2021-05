Precisa-se de doadores de sangue

A paciente Monique Pinto Dos Santos Rocha, necessita de doadores de sangue para reposição, qualquer tipo sanguíneo.

Os doadores devem se dirigir ao HEMOVIDA na Av. Nilo Peçanha nº 199, Petrópolis PRÓXIMO ao ONOFRE LOPES fone 32024289. Horário segunda a sexta-feira das 8h as 16h.

Tendo em vista o contexto atual do País, como medida de segurança para contenção do novo Coronavirus, o HEMOVIDA está funcionando com um sistema de agendamento dos horários para às doações .

É válido ressaltar que o ambiente do banco de sangue mantém uma estrutura de higiene rigorosa prezando pela segurança dos voluntários.

Assim, o HEMOVIDA conta com a sua solidariedade para que possa continuar suprindo as necessidades dos pacientes nesse momento. Estamos a sua disposição e desde já agradecemos a sua contribuição DOE SANGUE!! SALVE VIDAS!!

Ligue no número 32024289 e agende seu horário. Para agendamento dos horários para às doações Ligue das 8h as 16h.

O HEMOVIDA possui estacionamento próprio. Quaisquer dúvidas liguem para Edson Rocha – esposo de Monique. Whats App: 999251404.

