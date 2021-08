Prédio público abandonado evidencia desperdício de dinheiro

A faixada de entrada do prédio onde de fato deveria funcionar a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Serviços, Energias e Projetos Especiais, hoje é um retrato negativo do abandono.

A falta de cuidado levou a prefeitura alugar uma casa para a secretaria funcionar, aumentando as despesas, quando de fato a secretaria deveria atender a população em seu próprio local.

A imprensa local teve a oportunidade de entrar no interior do prédio, e constatamos que os cômodos que dividiam os setores estão cheios de rachaduras, infiltrações, e fungos nas paredes.

Um mal cheiro insuportável evidenciam a falta de zelo com o patrimônio do povo. Quem passa na principal avenida da cidade ver uma imagem negativa do descaso.

Constatamos a presença constante de ratos, baratas, morcegos, telhas danificadas um órgão público que antes era referência para a população se tornou sinônimo de problemas. Até para quem convive próximo a estrutura deteriorada pelo tempo.

Contrariando a legislação que diz que todo imóvel precisa cumprir uma função social, não podemos dizer com o prédio que já funcionou o Polo UAB, e funcionava a Secretaria de Indústria será demolido por falta de atenção.

Entra governo e sai governo e nada é feito no prédio para devolver a população, a esperança de reforma e ampliação do patrimônio público está no atual governo do prefeito Eudes Miranda, através da secretaria municipal de obras que tem conhecimento da grande necessidade.

O prefeito Eudes Miranda, e o secretário de obras Arthur Teixeira, garantiram no inicio de seu governo, precisamente no mês de março deste ano, que a reforma geral do prédio da secretaria de indústria seria concretizada.

Até que alguém me prove ao contrário, eu continuo acreditando como cidadão, e imprensa local na palavra desses dois homens, que essa reforma e ampliação serão feita em tempo, e entregue ao povo.

Nota do Blog

Eu tenho falado à MAMÃE que não quero ser prefeito de Guamaré, porque se um dia eu for muitos que me conhecem já sabem o que vou fazer. Além de eu reduzir no primeiro mês de governo de 19 pra 9 secretaria, eu ainda acabaria com todos os aluguéis, eu falei todos! mas a minha tristeza é que MAMÃE NÃO QUER E NÃO DEIXA QUE EU SEJA PREFEITO.

Oremos irmãos!