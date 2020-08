Prefeita decreta situação de emergência em Carnaubais

Empossada no último dia 18, na Prefeitura de Carnaubais, devido ao afastamento do então prefeito Thiago Meira pela justiça, a Prefeita Marineide Diniz declarou Situação de Emergência no município.

O decreto foi publicado na edição desta terça-feira, 25, do Diário Oficial do Município, que declara a situação anormal, caracterizada como “SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA”, de caráter administrativo e financeiro.

O decreto editado pelo município leva em consideração a recente mudança de gestor, implicando na necessidade de prazo razoável para reavaliação do quadro administrativo-financeiro e para tomada de medidas/decisões que assegurem a governabilidade no município.

Caos administrativo

O documento traz ainda como respaldo o caos administrativo, avistado com a posse realizada em 18 de agosto, observando-se a inexistência de contratos para fornecimento de bens, materiais de consumo e serviços, essenciais ao serviço público, considerando que independentemente da mudança de gestor, o Município obriga-se a prestar os serviços de atendimento médico, limpeza e conservação das vias públicas, dentre outros.

