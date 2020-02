Prefeito Adriano acompanha de perto a largada do Circuito de Vela

Com a presença do prefeito Adriano Diógenes, a Prefeitura de Guamaré em parceria com a Colônia de Pescadores da zona Z-07, deu a largada neste sábado, 1º, no primeiro Circuito de Vela, na Praia do Rio Aratuá.

A competição segue com etapas até o domingo, 16 de fevereiro, quando acontece a entrega das premiações aos competidores. O evento continua neste domingo e acontece através do apoio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude e da Secretaria de Turismo.

