Prefeito Adriano assina ordem de serviço para construção de complexo de assistência social

A Prefeitura de Guamaré dá mais um salto com o anuncio de mais uma obra de grande importância para os munícipes. O prefeito Adriano Diógenes, assinou a ordem de serviço para construção de complexo assistencial da média complexidade da Assistência Social.

A construção do prédio será no conjunto Vila Maria, no local da antiga caixa d’água que já está sendo demolida para inicio da obra.

No complexo será oferecidos serviços especializados e continuados a famílias e indivíduos nas diversas situações de violação de direitos. Como unidade de referência, tem o intuito de estruturar uma rede efetiva de proteção especial.

Usuários do complexo

Famílias e indivíduos que vivenciam violação de direitos, dentre eles a violência física, psicológica, sexual, situação de rua, cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, etc.

O CRAS é administrado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, que desenvolve ações, programas e projetos assistenciais voltados às famílias em situação de vulnerabilidade social.

Canteiros de obras

A obra da construção do complexo de assistencial da média complexidade da Assistência Social, irá gerar emprego e renda aos trabalhadores no município.

O prefeito Adriano pediu para que a empresa contratasse pessoas da cidade para trabalharem na obra gerando emprego e renda para as pessoas que residem aqui.

Veja como ficará a obra depois de concluída:

