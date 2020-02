Prefeito Adriano assina ordem de serviço para construção de praça poliesportiva no conjunto Vila Maria

Moradores do conjunto Vila Maria serão beneficiados com a construção de uma área de lazer moderna, que levará mais qualidade de vida e convívio social para as famílias que residem na comunidade.

O prefeito Adriano Diógenes, assinou a ordem de serviço autorizando a construção de uma praça poliesportiva que ficará localizada na entrada do conjunto, ao lado da arena de eventos. A construção da obra é fruto de uma antiga reivindicação dos moradores feita ao prefeito eleito pelo o povo.

Canteiro de obras

A obra da construção da área de laser no conjunto Vila Maria irá gerar emprego e renda aos trabalhadores no município. Um canteiro de obras já está sendo montado pela empresa vencedora a licitação. A obra que tem previsão de entrega para agosto de 2020 está orçada em R$ 1.726.508,58 (um milhão, setecentos e vinte e seis mil, quinhentos e oito reais, e cinquenta e oito centavos).

O prefeito fez questão de pedir para que a empresa contratasse pessoas do município para trabalharem na obra, o que segundo ele mitigaria o desemprego e vai gerar emprego e renda para as pessoas.

Essa transformação de Guamaré num canteiro de obras impacta de fato no poder de compra da nossa população, e reflete positivamente na economia do município. A obra será construída com recursos próprios.

Nota do Blog

Numa cidade como Guamaré onde a falta de tempo, de recursos, morosidade, burocracia, é desculpa para tudo, onde o dinheiro domina as pessoas e o mau humor é constante, ainda encontramos pessoas que nutrem outras de esperança que dias melhores virão.

Se nós que moramos aqui na cidade não acreditarmos que é possível e por nós mesmos, quem haverá de acreditar? Como cidadão, servidor público e imprensa local, sempre acreditei que é possível quando o gestor tem a vontade e a coragem de colocar o coletivo acima do individual.

O prefeito Adriano Diógenes começa 2020 com o pé direito fazendo da cidade um verdadeiro canteiro de obras. Além desta obra, o conjunto Vila Maria está sendo também contemplado com obras de drenagem em três ruas beneficiando varias famílias.

Veja como ficará a obra depois de concluída:

(Visited 224 times, 232 visits today)

Assistência Social de Guamaré motiva idosos com oficina e participa de ação rumo ao Selo UNICEF SELO UNICEF: Guamaré discute melhoria do estado nutricional de crianças e adolescentes