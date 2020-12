Prefeito Adriano Diógenes assina ordem de serviço de praça poliesportiva com investimento de mais de R$ 1 milhão em Salina da Cruz

Os moradores da comunidade de Salina da Cruz em Guamaré terminam o ano de 2020, recebendo uma excelente notícia do prefeito Adriano Diógenes. O chefe do executivo municipal assinou nesta quinta-feira, 31, a ordem de serviço para construção de uma moderna praça poliesportiva na localidade.

O canteiro de obras será montado pela empresa vencedora à licitação na próxima terça-feira, dia 05. A obra que tem previsão de entrega para abril de 2021 e está orçada em R$ 1.037.946,84 (um milhão, trinta e sete mil, novecentos e quarenta e seis reais, e oitenta e quatro centavos).

A ordem de serviço autorizando o início da construção da obra foi assinada pelo prefeito, ao lado do Secretário Municipal de Obras, Sanderson Torres e do proprietário da empresa vencedora da licitação. A praça ficará localizada na Avenida Primavera, na entrada da comunidade.

A iniciativa da atual gestão atende uma antiga reivindicação dos moradores, apresentada e atendida pelo prefeito Adriano Diógenes. A obra de construção da área de lazer e espaço de convivência em Salina da Cruz vai gerar emprego e renda aos trabalhadores no município.

O prefeito Adriano Diógenes fez questão de pedir para que a empresa vencedora da licitação continuasse a contratar pessoas do município para trabalhar na obra, colaborando para diminuir o desemprego no município. A praça será construída com recursos próprios.

