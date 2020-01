Prefeito Adriano Diógenes deu o ponta pé no Campeonato de Blocos 2020

A bola já está rolando na quadra do Caicão. A Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria de Esportes, deu inicio na noite de ontem, 21, ao tradicional Campeonato de Blocos, que irá até o dia 21 de fevereiro com a grande final. O prefeito Adriano Diógenes esteve presente no Ginásio Poliesportivo Aldemir Miranda e deu o pontapé na competição.

Durante os próximos dias, mais de 300 atletas divididos nas 16 equipes, estarão em quadra, disputando a bola e a premiação de R$ 23 mil, além de troféus e medalhas, com destaque para o goleiro menos vazado e o artilheiro da competição.

“O Campeonato de Blocos sempre é uma atração a parte para a juventude de Guamaré, neste período que se antecede ao carnaval”, destacou o prefeito Adriano Diógenes, lembrando que a sua gestão apoia pelo segundo ano este grande evento.

A Secretária Municipal de Esporte, Larissa Mayara lembrou que o acesso do público aos jogos é gratuito e que a prefeitura também disponibiliza transporte para os torcedores de Baixa do Meio. Durante todo evento, a segurança está sendo garantida pela Policia Militar com o reforço da Guarda Municipal.

Placar da 1ª rodada

Juventude 03 x 01 Zambia – Grafit 06 x 01 Alto Delírio – Papa Tudo 02 x 06 Guamanorte.

