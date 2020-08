Prefeito Adriano Diógenes emite nota de pesar pelo falecimento do ex-vereador Claudionor Vieira, (Seu Nô)

O Prefeito de Guamaré, Adriano Diógenes, expressando sentimentos pessoais e familiares de luto pelo falecimento do ex-vereador, Claudionor Viera de Melo, pai do atual vereador, Edinor Albuquerque, bem como em nome do Poder Executivo Municipal, manifesta profundo pesar a todos os familiares do ex-vereador, do cidadão exemplar e homem público que tão bem serviu ao Município.

Um homem que deixa um legado de determinação, coragem e luta pelo desenvolvimento do povo que representou, engrandecendo a sua figura humana exemplar de cidadão de bem, honrando a si próprio como homem público e também o nome de sua família.

Eis a nota de pesar:

Nota de Pesar

É com profundo pesar que a Prefeitura Municipal de Guamaré, vem em nome de todos os munícipes se solidarizar com os familiares e amigos pelo falecimento do ex-vereador Claudionor Vieira de Melo, mais conhecido como seu Nô, ocorrido nas primeiras horas desta segunda-feira, 03 de agosto de 2020.

Seu Nô exerceu o cargo de Vereador deste município, foi presidente da Câmara Municipal e deixa como legado uma belíssima trajetória marcada pelo respeito ao próximo, amor e dedicação à família e amigos e relevantes serviços prestados a Guamaré, de forma muito especial, ao distrito de Baixa do Meio.

O município de Guamaré perde um homem simples, sério e cumpridor de seus deveres. Pedimos a Deus que conforte o coração dos familiares e amigos neste momento de dor, luto e saudade.

Guamaré, 03 de agosto de 2020.

Adriano Diógenes

Prefeito Municipal

