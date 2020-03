Prefeito Adriano Diógenes emite nota de pesar pelo o falecimento de Seu Manezinho

O Prefeito de Guamaré, Adriano Diógenes, juntamente com todos que fazem a administração pública municipal, vêm através de nota manifestar sua solidariedade aos familiares de Manoel Vieira da Câmara, mas conhecido como Seu Manezinho, pai do ex-prefeito José Câmara, e do vereador Carlos Câmara.

NOTA DE PESAR

A Prefeitura Municipal de Guamaré lamenta, com enorme pesar, o falecimento do agricultor Manoel Vieira da Câmara, mas conhecido como Seu Manezinho, ocorrido na manhã de hoje (10), em Guamaré.

Seu Manelzinho prestou relevantes serviços à agricultura do município, um homem de uma conduta irrepreensível, sempre cordial a todos, detentor de gestos marcantes sempre na busca da convivência pacifica e honrosa, o que muito gratificou aqueles que conviveram em seu tempo.

Neste momento de profunda dor, manifestamos nossos sentimentos de pesar, e de solidariedade aos seus familiares e amigos pela irreparável perda.

Francisco Adriano Holanda Diógenes

Prefeito Municipal

