Prefeito Adriano Diógenes enaltece o esforço e a dedicação de todos os profissionais de saúde na pandemia

A atuação dos profissionais de saúde de Guamaré e seu empenho, especialmente neste momento de crise provocada pela pandemia de coronavírus, foram reconhecidos pelo prefeito Adriano Diógenes, na última inauguração do seu governo, na Praça do Conjunto Vila Maria.

Além de elogiar aqueles que desempenham a atividade e destacar a relevância do serviço no dia a dia da população, o chefe do executivo destacou a papel do secretário de saúde Fabrício Morais na defesa de medidas para melhoria da qualidade de vida e das condições de trabalho da categoria, sempre apostando na humanização do serviço.

Adriano acredita que, muitas vezes, um simples olhar humanitário já é o suficiente para amenizar toda a tensão que a população tem vivido com a pandemia provocada pelo coronavírus. Na pandemia, Guamaré foi referência na 3ª Região de saúde do estado.

“Diversos profissionais de saúde em todo o município vêm trabalhando incansavelmente na prevenção e no combate à doença e merecem nosso reconhecimento. Obrigado pelo esforço de todos para conter o Covid-19”, declarou o prefeito.

Profissional na área de saúde, Adriano Diógenes lembrou da iniciativa e da ousadia da sua gestão em bancar a abertura de cinco leitos de UTI, que ajudaram a salvar muitas vidas, além dos investimentos para a implantação de uma ala covid no Hospital Manoel Lucas de Miranda. “Estão todos os profissionais que fazem a saúde de Guamaré de parabéns e deixo aqui o meu muito obrigado”, concluiu.

