Prefeito Adriano Diógenes entrega a maior praça poliesportiva e espaço de convivência de Guamaré

Com dois campos para futebol society, uma quadra de beach soccer, uma quadra de vôlei de praia e um equipamento para a prática de skate, além de espaço de lazer e convivência foi inaugurada nesta quinta-feira, 31, a Praça de Convivência do Conjunto Vila Maria, em Guamaré.

O espaço construído em uma área urbanizado de quase 10 mil metros quadrados, constitui ainda de um canteiro para Árvore de Natal e um caramanchão, além de bancos e área verde. A área esportiva da praça está equipada com arquibancada, além de vestiários masculino e feminino e um prédio para administração.

“O dinheiro do povo volta para o povo em Guamaré, com obras e benefícios, a exemplo desta praça que está sendo entregue hoje”, disse o prefeito Adriano Diógenes, lembrando que em dois anos a sua gestão deu o ponta pé em dezessete obras importantes, algumas ainda em fase de conclusão. No caso da Praça do Vila Maria, recursos devolvidos pela Câmara Municipal ao município, na gestão do presidente Eudes Miranda, foram utilizados para a obra.

A inauguração foi prestigiada por secretários e assessores do governo municipal, pela vice-prefeita Iracema Morais, vereadores eleitos para exercer o primeiro mandato e vereadores reeleitos para compor a próxima legislatura. A comunidade acompanhou o evento de casa pelas redes socais.

