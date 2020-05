Prefeito Adriano Diógenes fala hoje sobre medidas preventivas no combate ao (COVID-19)

O prefeito de Guamaré, Adriano Diógenes, irá conversar com a população hoje (05), através de live logo mais às 19 horas sobre medidas preventivas e outras ações no combate ao Coronavírus.

Os internautas poderão fazer as perguntas que serão respondidas pelo o prefeito e sua equipe técnica. Para assistir ao vivo o leitor poderá entrar no facebook da prefeitura de Guamaré, clicando no link abaixo:

https://www.facebook.com/prefeituradeguamare

