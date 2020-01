Prefeito Adriano Diógenes nomeia a nova Secretária de Meio Ambiente do Município

O Prefeito Municipal de Guamaré, Francisco Adriano Holanda Diógenes, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município, nomeia através da portaria Nº 016/2020, publicada nesta quinta-feira (09), no Diário Oficial dos Municípios – FERMURN – JARIANE FAUSTINO MENDES DA SILVA BANDEIRA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Secretária Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo.

(Visited 396 times, 396 visits today)

Eleições 2020: Reuniões com grupo político vêm fortalecendo a pré-candidatura de Dedezinho Alan Paulista: Um craque da PM faz aniversário hoje