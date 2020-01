Prefeito Adriano Diógenes participa da penúltima noite de homenagem a São Sebastião em Baixa do Meio

As festividades alusivas ao Santo Mártir São Sebastião segue com as missas da novena, e neste sábado (18), aconteceu à penúltima noite de celebração, o padre Nilson que veio da cidade de Pendências foi o celebrante, e em sua homilia trouxe reflexões sobre o amor ao próximo e uma vida dedicada às coisas de Deus, alertando a igreja a viver tudo isso. A festa que começou no último dia (10), segue até segunda, dia 20, com a tradicional procissão ao padroeiro.

O prefeito de Guamaré, Adriano Diógenes participou da santa missa, além do prefeito, ainda contou com a presença do presidente da câmara, vereador Eudes Miranda, dos vereadores Carlos Câmara, Edinor Albuquerque, secretários de governo, do ex-prefeito Hélio Willamy, e lideranças politicas e religiosas.

Para o prefeito Adriano sempre uma alegria poder viver esse momento de fé e devoção, ele revela ser católico e que sua crença em Deus a cada dia aumenta e que, o Senhor tem sido muito generoso com sua administração, e isso temos que agradecer a Deus. Disse. “Sem dúvida, esse é um momento muito especial. O Poder Executivo Municipal tem um papel importante na vida dos cidadãos. Estamos muito honrados em participar dessa festa que retrata a fé e confiança em Deus de cada morador da comunidade de Baixa do Meio”, comentou.

Os fiéis lotaram todo espaço aonde a festa vem acontecendo todos os anos, conforme disse o pároco da cidade, Padre Gilvan Bezerra, este ano de 2020 a festa tem tido um diferencial dos outros anos, ele revelou ter notado mais espiritualidade entre os fiéis e com isto estamos tendo noites marcantes. Frisou.

Leilão

As autoridades políticas e religiosas, juntamente com a população participaram logo após a celebração da missa do leilão oferecido ao público presente. A música ficou por conta de Rodrigo Show.

Toda a renda da festa será revertida em prol da Igreja do referido padroeiro. A Polícia Militar e Guarda Municipal, manteve a ordem pública na missa campal e durante a realização de todo leilão.

