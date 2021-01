Prefeito Adriano Diógenes termina o mandato deixando o exemplo de gestão

O Prefeito de Guamaré, Adriano Diógenes (MDB), protagoniza um feito poucas vezes visto por um homem público no município. Ele terminou seu mandato ontem, dia 31 de dezembro de 2020, deixando o exemplo de boa gestão e humildade.

Com seu estilo simples, mas eficiente e criativo de administrar a prefeitura, movido pela fé em Deus e por aqueles que amam Guamaré, Adriano conseguiu com trabalho transformar em 24 meses a realidade da população da cidade, tanto na sede como na zona rural.

Foram 26 folhas pagas antecipadamente, todos os servidores em dia, direitos garantidos, fornecedores, prestadores de serviços, obras em dia e com dinheiro em conta para serem concluídas. Todas elas!

Dinheiro para pagar as OS em conta

O prefeito não podia pagar em dezembro de 2020, que poderia ser considerado como antecipação, tendo em vista, que eles prestam serviços durante o mês, e tem até o quinto dia útil do outro para emissão de suas notas fiscais.

Adriano Diógenes colocar o seu plano de governo para funcionar com o povo e para o povo. Despediu-se do cargo de chefe do executivo municipal deixando um legado de 17 obras, salários do servidor público em dia, férias pagas e quase R$ 10 milhões em caixa.

Governo perto do cidadão

No governo de Adriano a prefeitura chegou mais perto do cidadão de Guamaré, o prefeito tomou para si a responsabilidade, foi um gestor de linha de frente, ouviu e foi ouvido, para logo após chegar atendendo as reivindicações através de obras, benefícios sociais e ações, muitas ações, nas mais diversas áreas do governo.

Adriano Diógenes sai da prefeitura com a cabeça erguida, pela porta da frente como entrou, e com a sensação de dever cumprido. Mostrou em apenas dois anos de governo que é possível governar para todos, e não para poucos. Que é possível reduzir custos, e entregar obras importantes à população.

Enfrentou a crise e pandemia

O prefeito enfrentou uma crise financeira, a pandemia, mas ele conseguiu superar. Uma gestão que deixa bons resultados para melhoria da qualidade de vida da população, tudo com transparência e responsabilidade com o dinheiro público.

Atencioso, carismático e dono de uma disposição impressionante para o trabalho, Adriano provou que sua eleição para prefeito em 2018, foi à aposta mais acertada do povo de Guamaré.

Dedicado ao extremo à missão de tornar o município um modelo de boas práticas de administração pública, ele alcançou com muita luta e abnegação, metas ambiciosas para um gestor público que executou a maioria das ações com recursos próprios.

O próximo prefeito que assume hoje interinamente a prefeitura de Guamaré vai encontrar a casa arrumada e um modelo de gestão moderno e eficiente, um exemplo de gestão para outros municípios.

Por fim

Por tantas virtudes, o prefeito Adriano Diógenes, faz jus ao reconhecimento crescente do povo e da classe política, que passou a tê-lo como referência.

(Visited 30 times, 30 visits today)