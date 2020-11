Prefeito Adriano Diógenes vai fechar gestão pagando servidor público antecipado durante 24 meses

Blog Robinson Pires

No próximo mês de dezembro completa dois anos que o atual prefeito de Guamaré (RN), Adriano Diógenes (DEM) venceu uma eleição suplementar e assumiu o comando da prefeitura da cidade.

Nesse período em que administra o município, o gestor pagou todos os meses a folha salarial do funcionalismo público adiantada e antecipou os 50% do 13º salário, ainda no primeiro semestre.

Guamaré hoje é uma das poucas cidades do país que todos os processos administrativos são 100% digital pela plataforma 1Doc e mais recente, o município implantou o Almoxarifado Digital.

O serviço é baseado na aquisição de materiais de consumo administrativo por intermédio da logística just-in-time, com utilização de uma plataforma tecnológica.

“Com a informatização de todos os processos da gestão, após 395 dias do projeto em funcionamento, se gerou uma economia direta para os cofres da Prefeitura de R$ 648.778,01”, destacou o prefeito, que implantou recentemente pontos de internet na orla de Aratuá e em duas praças no município.

