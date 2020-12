Prefeito Adriano Diógenes visita obra do Centro de Atendimento a Pessoa Idosa

Em mais alguns dias, a obra do Centro de Atendimento a Pessoa Idosa de Guamaré, que se encontra em fase de conclusão, será uma realidade e vai atender todas as políticas públicas direcionadas para esse segmento da população. O prefeito Adriano Diógenes visitou o canteiro de obras nessa terça-feira, 30.

O empreendimento teve suas obras iniciadas no mês de julho deste ano e contará com pouco mais de 500 metros quadrados de área construída, divididos em duas salas multiuso, recepção, salas administrativas, banheiros, piscina, salão de festas, cozinha e espaço para refeições.

“É uma conquista inédita para o município. Pela primeira vez na história de Guamaré conseguimos captar recursos financeiros para o FUMPI, que foi deliberado para ser aplicado na construção deste importante equipamento público que irá atender a pessoa idosa na forma da lei”, explicou o Secretário de Assistência Social, André Bertoldo.

Durante a visita do prefeito ao prédio, com a presença do Secretário de Assistência Social, André Bertoldo, a emoção tomou conta do pequeno grupo de idosos envolvido na programação, que pode ver de perto o espaço que foi pensado, planejado e está sendo concluído especialmente para eles.

“Esse espaço de convivência da pessoa idosa contará com piscina adaptada para aulas de hidroginástica, espaço de convivência social, com anfiteatro e palco para os momentos de lazer, além de salas de aulas climatizadas e preparadas com recursos digitais para oferta de oficinas, cursos e até uma ação intersetorial com a oferta de cursos de alfabetização”, destacou o prefeito Adriano Diógenes.

O prefeito lembrou que no começo da sua gestão foi dado início ao processo de captação de recursos e através de uma parceria com o Conselho do Idoso, hoje é possível ver esse sonho se tornar uma realidade”, destacou. A Presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, Joana Jácome também acompanhou a visita.

