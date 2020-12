Prefeito Adriano encerra gestão com 26 folhas salariais pagas antecipadamente

O servidor público municipal de Guamaré já está com o salário de dezembro na conta bancária. Com a quitação da última folha de 2020, o prefeito Adriano Diógenes encerra sua gestão pagando 26 folhas salariais antecipadamente.

A última parcela do 13º salário também já foi paga no último dia 10 de dezembro. “O salário em dia foi um compromisso permanente da nossa gestão, mesmo em meio à frustração de receitas que atingiu todos os municípios”, destacou o prefeito Adriano Diógenes.

A medida administrativa propicia ao servidor fazer as compras para o Natal e a quitação de contas antes do fim do ano. “Ganha o servidor, o comércio e o setor de serviços com o incremento dos recursos da folha salarial mais cedo”, concluiu o prefeito.

(Visited 58 times, 58 visits today)