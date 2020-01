Prefeito Adriano entra 2020 com mudanças no time

Já diz um velho ditado popular: “a tropa é a cara do comandante”. Habilidoso, sem ferir egos e respeitando os espaços políticos no seu grupo, o Prefeito de Guamaré, Adriano Diógenes vem trocando aos poucos as peças no tabuleiro do xadrez, para emplacar um governo com a sua cara.

O curto tempo que separa esse janeiro do dia 31 de dezembro, que não está tão longe, parece não assustar ao gestor, que tem o desejo de servir a Guamaré, avançando com as conquistas do seu grupo político para o povo.

E aí nessa dura missão, vale desagradar alguns e cortar vícios em detrimento do bem comum, afinal de contas, governar é arte de contrariar interesses, mais ainda, quando se tem à frente um pasto não tão verde e um tempo de vacas magras.

E na seca, é melhor fazer às vezes da jurema, árvore que resiste ao forte sol do Nordeste e ao sereno, a espera de um bom inverno para florescer e oferecer uma boa sombra.

Não se enganem, os tempos são outros.

Adriano tem uma capacidade de gigante

