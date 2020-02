Prefeito Adriano fará leitura da mensagem anual nesta quinta às 10h na Câmara Municipal

A Câmara Municipal de Guamaré realizará nesta quinta-feira, dia 20, sessão solene em que o Prefeito Municipal, Adriano Diógenes, apresentará um balanço do ano 2019 de seu governo, e as metas para 2020 nas diversas áreas, com foco na boa aplicabilidade dos recursos públicos.

A partir desta sessão, os vereadores retomam suas atividades cotidianas na Câmara com sessões ordinárias, solenidades, audiências públicas, reuniões de frentes parlamentares, comissões técnicas, reuniões deliberativas, cursos e eventos externos.

(Visited 14 times, 14 visits today)

Bloco “Segue o Líder” lança abadas para o carnaval de blocos 2020 Que fique claro: Não faço parte de nenhum grupo politico!