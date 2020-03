Prefeito Adriano Diogenes faz pronunciamento pela internet às sete da noite

Buscando, cada vez mais, uma gestão transparente e participativa, o prefeito de Guamaré, Adriano Diógenes, realizará uma transmissão ao vivo, nesta terça-feira, dia 24 de Março, às 19h, para falar sobre medidas preventivas e outras ações no combate ao Coronavírus e vacinação H1N1, e responder as perguntas da população. A live será transmitida na página oficial da Prefeitura de Guamaré, https://www.facebook.com/prefeituradeguamare/ e no Blog Guamaré em Dia.

