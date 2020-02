Prefeito Adriano nomeia nova Secretária de Turismo do Município

O Prefeito Municipal de Guamaré, Francisco Adriano Holanda Diógenes, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município, nomeia através da portaria Nº 067/2020, publicada nesta quarta-feira (05), no Diário Oficial dos Municípios – FERMURN – MOHANA FREITAS ARNOULD, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Secretária Municipal de Turismo.

Nota do Blog:

O prefeito Adriano ACERTOU na nomeação do nome de MOHANA ARNOULD como nova Secretária Municipal de Turismo, substituindo Mauriceia Cavalcante. Com mais de dez anos a frente do Programa Saúde da Família – PSF 1, na sua gestão o posto de saúde avançou em atendimentos e bons resultados, com trabalho feito sempre em equipe. Mohana contabilizou inúmeras conquistas na área de saúde.

Uma secretária competente, sábia, mãe de família, simples e sem vaidade, mora e reside na cidade, uma gestora que sempre colocou o coletivo acima do individual. Ela terá pela frente uma missão nada tão fácil, fazer na secretaria o turismo que todos esperam há anos, o que ainda não foi feito, apesar dos recursos destinado para a pasta.

Hoje o governo do prefeito Adriano Diógenes, vive um novo momento diferente que se requer resultado de todos em tempo com ações e realizações. Mohana foi nomeada pelo o prefeito por competência e não por compromisso politico, não teve apadrinhamento, “considerado hoje, o mau da administração pública”.

Fico aqui na torcida como cidadão e imprensa local para que ela ACERTE em cada decisão que será tomada para o bem coletivo realizando um trabalho coerente, obedecendo as Leis, sendo como secretária um exemplo de gestora, em miúdos… Uma vitrina positiva no governo, ajudando o prefeito Adriano a governar para todos.

