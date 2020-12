“Prefeito Adriano valoriza a agricultura familiar e o homem do campo”, Disse Seu Tiquinho

Investir no agricultor para que ele permaneça na terra, seja feliz, consiga obter a renda necessária para o seu sustento e de seus filhos, além de aumentar a autoestima e produzir com qualidade. Esses são os principais objetivos do Programa de Incentivo à Produção através da Agricultura Familiar, que a Prefeitura vem oferecendo aos agricultores de Guamaré.

O agricultor Francisco Veloso, mais conhecido como Seu Tiquinho, presidente da Associação dos Agricultores e Agricultoras de Lagoa de Baixo, é um exemplo de cidadão cheio de gratidão ao prefeito de Guamaré, Adriano Diógenes, por ele ter acreditado nos agricultores da comunidade, dando uma oportunidade e a vara pra cada um pescar, investindo na agricultura familiar.

Com a construção da “Casa do Bolo” hoje, as famílias do distrito que fazem parte da cooperativa, podem produzir e vender os produtos gerando renda para famílias. Um local que foi construído pela prefeitura em parceria com a iniciativa privada.

Tudo isto, só foi possível, graças ao apoio da prefeitura através de um gestor que desde que assumiu a prefeitura, sempre olhou para o agricultor com o olhar do coração.

A Casa do Bolo era um sonho antigo das mulheres da agricultura familiar, e nasceu nas oficinas realizadas pela equipe da FETARN, durante o curso de cooperativismo. O projeto piloto surgiu como uma alternativa para comercialização da produção da agricultura familiar.

Além de bolos, salgados e doces, o espaço funciona como uma loja de produtos da agricultura familiar, onde os visitantes e consumidores poderão encontrar os produtos do Assentamento Lagoa de Baixo e dos associados da Cooperativa de Desenvolvimento Rural de Guamaré – COODERG.

Os produtos da agricultura familiar são vendidos na feira da comunidade de Baixa do Meio, aos sábados, e nas terças-feiras em Guamaré, com o apoio da prefeitura, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.

Produtos Ofertados:

Melancia, repolho, banana, manga, mamão, milho, batata doce, peixe fresco, goiaba, mangas, limão, umbu, ovos caipira e de codornas, mel de abelha, salgados, bolos, tortas, caju, limão, cortes de ovinos, caprinos e galinha caipira, tapiocas produzida pelas agricultoras, polpas de fruta, além de várias frutas e verduras orgânicas e uma variedade de peças de artesanato que valorizam a cultura local.

Delivery

A entrega dos produtos pelo serviço de delivery foi uma alternativa posta em prática, desde o inicio da pandemia da Covid, e que continua atraindo mais clientes até hoje. Mais informações e encomendas: (84) 9. 9932-9444/Jailma (84) 9.9912-3190/Valescia.

