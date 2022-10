Prefeito Arthur anuncia criação de projeto inovador para atendimento de crianças autistas em Guamaré

O prefeito Arthur Teixeira anunciou na noite da última quarta-feira (11), durante a programação da X Semana do Bebê, a criação do Núcleo do Desenvolvimento Infantil “TEAncorando” para atender crianças com Transtorno do Espectro Autista e suas famílias. A iniciativa é um projeto inovador lançando durante a Semana do Bebê e que possui um formato pioneiro no Brasil que consiste no acompanhamento desde a gestação de risco, possibilitando o diagnóstico e a intervenção precoce. O Núcleo vai direcionar ações e políticas públicas específicas para as crianças autistas, unificando o trabalho realizado nas secretarias de Saúde, Assistência Social, Esporte e Educação & Cultura.

O prefeito relatou sua experiência como pai de uma criança autista e as angústias na ausência de informações e acolhimento até finalmente encontrar o tratamento adequado. Em seguida, comentou a decisão de implementar o Núcleo em Guamaré. “Meu desejo e compromisso é que todas crianças com autismo em Guamaré possam ter o mesmo atendimento que meu filho tem hoje. Que a família receba do Núcleo TEAncorando todas as informações e a assistência necessária para que os pais de crianças autistas em Guamaré não passem o que passamos até encontrarmos o tratamento ideal”, declarou o prefeito.

A fonoaudióloga e psicopedagoga responsável pelo projeto do Núcleo do Desenvolvimento Infantil “TEAncorando”, Renata Ferraz, apresentou dados atuais sobre a incidência de nascidos com autismo. No ano de 2022 é de 30 para 1, isso significa que a cada 30 bebês nascidos, um é autista. “Esses números mostram a necessidade urgente dos governos implementarem políticas públicas para assistir essas famílias e oportunizar às crianças autistas serem adultos funcionais, que irão frequentar a escola, as universidades, terão profissões e suas famílias normalmente, mas para isso, elas precisam receber a intervenção correta”, explica Renata.

O Núcleo terá uma sede própria que irá capacitar também os profissionais para atuarem, de forma transversal, em suas secretarias. O nome do núcleo é uma junção da sigla TEA(Transtorno do Espectro Autista) e a palavra ancorando que vem de âncora, que simboliza aportar, abrigar, proteger e amparar que é a proposta do Núcleo, ser âncora para essas famílias.

O secretário de Assistência Social, Fabrício Morais, destaca a importância do lançamento do Núcleo TEAncorando durante a X Semana do Bebê. “Demonstra a responsabilidade da gestão em proporcionar às famílias e às crianças com autismo, a ampliação de um serviço qualificado que fará a diferença no desenvolvimento infantil das crianças de Guamaré e isso certamente refletirá não somente nos indicadores sociais do município, mas sobretudo na qualidade de vida das crianças autistas e suas famílias”, declara.

