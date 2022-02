Prefeito Arthur busca apoio do SEBRAE para fomentar o empreendedorismo e a geração de emprego e renda

A cidade de Guamaré vai receber um projeto de empreendedorismo com foco na capacitação de gestores públicos e empreendedores. O projeto Cidade Empreendedora foi apresentado em reunião ocorrida na tarde desta terça-feira (01), na sede do Sebrae/RN.

Na ocasião, o prefeito Arthur Teixeira, a vice-prefeita Eliane Guedes e equipe técnica foram recebidos pelo diretor superintendente do Sebrae/RN, Zeca Melo e pelo diretor Marcelo Toscano.

“Buscamos o Sebrae/RN que é uma referência nacional e tem a capacidade de mudar a trajetória do nosso município em diversas áreas, vamos investir em capacitação para fomentar o empreendedorismo, fortalecer nossa economia e gerar mais emprego e renda. O Sebrae é um importante parceiro nesta nova fase que Guamaré vivencia”, destacou o prefeito Arthur.

O programa Cidade Empreendedora do Sebrae tem como objetivo a transformação local pela implantação de políticas de desenvolvimento em eixos estratégicos, por meio do aprimoramento do Ambiente de Negócios.

“Nós realizamos um amplo trabalho de atuação com os municípios. Esta é a primeira parceria que fechamos neste ano e as expectativas são as melhores. Iniciaremos com os gestores e depois abriremos para a iniciativa privada e para todos os segmentos da sociedade organizada. A nossa intervenção no município vem fomentar o empreendedorismo e geração de emprego e renda”, explica Zeca Melo.

