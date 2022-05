Prefeito Arthur cumpre agenda em Natal acompanhado de Hélio e Eudes com Garibaldi e Walter

O prefeito de Guamaré, Arthur Teixeira (PSB), cumpriu nesta segunda-feira (30), ao lado do líder político e atual secretário de articulação Hélio Willamy (MDB), do presidente da câmara vereador Eudes Miranda (MDB), com Garibaldi Filho e Walter Alves, para tratar de assunto referente ao município de Guamaré.

Garibaldi é pré-candidato a deputado federal (MDB), e Walter é pré-candidato a vice-governador (MDB), na chapa com Fátima Bezerra (PT), que concorrerá a reeleição ao governo do estado.

Em sua página do instagram o líder político Hélio escreveu sobre o objetivo do encontro: “Pensando sempre nas tratativas diretas de entendimento para nosso povo guamareense, visitamos o pré-candidato a federal Garibaldi Alves (MDB) e o pré-candidato a vice-governador Walter Alves (MDB). O diálogo é importante para termos uma Guamaré em constante crescimento. Esse nosso encontro simboliza o momento da esperança sendo implantada com compromisso, com respeito e fidelidade partidária que mantemos ao longo dos anos”. Comentou.