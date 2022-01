Prefeito Arthur entrega projetos a agricultores para fortalecer a agricultura familiar

A prefeitura de Guamaré, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural entregou na última reunião realizada em 14 de dezembro de 2021, os projetos técnicos para os agricultores Pronafianos Ionaldo Vieira de Melo, da fazenda Estrela D’alva, para produção de ovinos no sistema semi-intensivo, e Maria Zuleide Barbosa da Silva, do Assentamento Santa Paz, para criação de bovino leiteiro.

Na presença do Prefeito Arthur Teixeira e do secretário de desenvolvimento rural, Enoque Costa, os projetos previamente elaborados, foram entregues pela Cooperativa Terra Livre através do Projeto SEMEART, representado por Joseraldo Vale, Engenheiro Agrônomo da FETARN, executor do projeto em Guamaré.