Prefeito Arthur estava certo na decisão de reajustar em 33% os salários de professores que ganham abaixo do piso

Uma decisão do Tribunal de Contas do Estado (TCE/RN) pegou muitos prefeitos do RN de surpresa, quando por unanimidade, o tribunal respondeu numa decisão a consulta formulada pelo Governo do Estado acerca da implantação do piso nacional do magistério.

Os juízes decidiram que o reajuste de 33% concedido pelo governo federal se aplica apenas para os professores que recebem valores menores que o piso.

Decisão acertada

O prefeito de Guamaré, Arthur Teixeira (PSB), teve a coragem de tomar essa decisão, quando ninguém falava nisso publicamente.

Tomou-se para si a responsabilidade assumindo o ônus e o bônus da decisão, com a convicção que estava fazendo o certo, mesmo apontado como errado por parte da categoria de professores.

A maior parte dos prefeitos do estado e do país fez politicagem nessa questão do piso salarial dos professores, ou seja: não foram sábios, não tiveram cautela e engoliram às cegas e de garganta adentro o grito dos sindicatos.

Com essa decisão do TCE, quem aumentou os 33% para toda a categoria sem um estudo de impacto aprofundado, ou estando acima dos limites de gasto com pessoal, criou um problema gigantesco nas contas e certamente sofrerá punição pelo Tribunal de Contas do Estado.

O prefeito Arthur Teixeira chegou a ser taxado de Reizinho por alguns docentes, fizeram um circo no meio da Rua, lhe difamaram no plenário da Câmara Municipal, não sabendo estes que o prefeito estava certíssimo em sua decisão.

Mas…

Enquanto alguns prefeitos fizeram politicagem com um assunto tão sério, Arthur fez o que era correto!

Clique aqui e veja a decisão do TCE no portal da Justiça Potiguar: