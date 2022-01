Prefeito Arthur promete uma imprensa que não funcionará “de qualquer forma”

Não importa a interpretação dos bajuladores que dão plantão nos gabinetes, mas sim a atenção do prefeito Arthur para com as cobranças do blog, seja pelo bem de Guamaré ou da sua gestão, que ora se inicia.

Quando este blog cobra um alinhamento da imprensa do Gabinete com a imprensa que está de fora, sei que não estou na contramão do que pensa o prefeito.

Já disse aqui outras vezes e até que me provem o contrário, Arthur tem um bom plano de governo, tá preparado para a missão e sabe que boa parte do sucesso do seu mandato passa pela imagem que a gestão terá na população e para isso, terá que contar antes de qualquer coisa, com um apoio forte da imprensa local e da região.

Na última matéria do Guamaré em Dia, trouxe aqui a realidade nua e crua da imprensa oficial do seu Gabinete, após ouvir também dois secretários. Falei por mim e por quem despacha do lado de Arthur e não tem coragem de falar no assunto com o prefeito.

Arthur respondeu a crítica construtiva com inteligência e em poucas palavras disse que a imprensa é imprescindível e no seu governo não funcionará de “qualquer forma”.

Gostei, viu Prefeito.