Prefeito Arthur se reúne com diretoria da Caixa para viabilizar novas obras e investimento no município

O prefeito de Guamaré, Arthur Teixeira (PSB), esteve reunido na ultima quarta-feira (26), com a diretoria da Caixa Econômica Federal no Rio Grande do Norte, para traçar metas, e possibilidades de parcerias para o município.

Com o incremento da Caixa o governo pretende dar celeridade ao programa de execução de novas obras e investimentos.

Por sua vez, a Caixa atestou a capacidade financeira e organização da Prefeitura para realizar parcerias e contratações.

Segundo o prefeito “em breve, laçaremos um conjunto de obras de infraestrutura turística, com o propósito de alavancar o turismo, e colocar Guamaré entre os destinos turísticos do RN”. Comentou.