Prefeito Arthur se reúne com equipe médica e diretores das UBSs

O prefeito de Guamaré, Arthur Teixeira (PSB), esteve reunido na última terça-feira (07), com os médicos e diretores de UBSs, para reafirmar seu compromisso com a saúde do município, e reforçar a avaliação da estrutura das UBSs.

O encontro teve também como objetivo de realizar um bate-papo entre os profissionais da saúde do município, com vistas a elaborar diretrizes e um plano de ação para que se possa viabilizar um melhor atendimento a população.

Sugestões foram abordadas, melhorias analisadas e todos perceberam o quanto é importante à união destes profissionais, para que a população seja a maior beneficiada com os serviços de saúde.

O prefeito ouviu e foi ouvido, reconheceu os avanços na área de saúde, e conheceu algumas reivindicações citados pelos os profissionais, para que juntos possam encontrar em um curto prazo de tempo as soluções.

O encontro foi realizado no gabinete do prefeito na sala de reuniões, e teve como saldo positivo. “A população pode acreditar e confiar que todos que aqui estiveram, unirão forças em prol da saúde”, Disse o prefeito Arthur.