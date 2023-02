Prefeito Arthur Teixeira abre o Campeonato de Blocos 2023

A Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria de Esportes e Laser, deu inicio na noite desta quinta-feira (02), ao tradicional campeonato de blocos “Futsal” que irá até o dia 17 de fevereiro com a grande final.

Além do prefeito Arthur Teixeira, estiveram presentes no evento a vice-prefeita Eliane Guedes, o presidente da câmara, vereador Eudes Miranda, o líder politico Hélio Willamy, vereadores, secretário de governo, desportistas e a população que prestigiou em peso a abertura do evento.

As premiações serão entregues aos vencedores, após o término da última partida da final e receberão prêmios em dinheiro, sendo troféus e medalhas.

O prefeito Arthur Teixeira, abriu o campeonato de blocos, e em sua fala, saudou os atletas das 16 equipes, o público presente, e anunciou em primeira mão o aumento da premiação histórica de R$ 30 mil reais para o campeão e vice-campeão do torneio.

O campeonato de blocos da cidade do ouro negro, sempre é uma atração à parte na cidade neste mês de fevereiro, mês que se antecede ao carnaval.

Nos três jogos realizado abrindo o campeonato a equipe do Só Nós Dois 8 x 0 Alto Delírio. No segundo jogo Nacional 2 x 1 Grafith. Já no terceiro e ultima partida da noite Lyon 2 x 3 Rua Assú. Hoje haverá mais três jogos e a entrada é gratuita.

Durante todo evento, a segurança foi garantida pela Policia Militar, Guarda Civil Municipal, e Defesa Civil, além de uma ambulância do hospital com técnicos permanente no local durante os jogos. As partidas estão sendo disputadas no estilo classificatório.

